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На Южном Урале средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц уменьшился на 5%

УрБК, Челябинск, 25.12.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в ноябре 2024 года кредитным картам составил 89,9 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 5% (в октябре — 94,6 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 24 строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в список аутсайдеров по размеру лимитов кредитных карт вошли Республика Дагестан (-19,2%), Ставропольский край (-11,2%), а также Ростовская (-9,1%), Ленинградская (-6,8%) и Оренбургская (-6,6%) области.

По данным исследования НБКИ, в целом по стране средний размер лимитов по выданным в ноябре 2024 года кредитным картам составил 102,5 тыс. руб. За месяц этот показатель уменьшился на 4,7% (в октябре 2024 года — 107,6 тыс. руб.).
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