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На Южном Урале средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 0,2%

УрБК, Челябинск, 30.09.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным картам составил 92,9 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 0,2% (в июле — 92,8 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в число аутсайдеров по размеру лимитов кредитных карт попали Удмуртская Республика (92,9 тыс. руб.), Алтайский край (92,4 тыс. руб.), Башкортостан (91,9 тыс. руб.), Дагестан (82,1 тыс. руб.), Крым (76,4 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным картам составил 105,6 тыс. руб. За месяц этот показатель уменьшился на 2% (в июле — 107,7 тыс. руб.).
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