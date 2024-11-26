На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 6%

УрБК, Челябинск, 24.12.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в ноябре текущего года составил 1,3 млн руб., что на 6,1% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 13 строчку в рейтинге среди 30 российских регионов. По данным исследования НБКИ, больше всего средний чек за месяц снизился в следующих регионах: Москва (-8%), Белгородская (-7,7%) и Ульяновская (-7,5%) области, а также Республика Крым (-6,3%).



Добавим, что средний размер выданных автокредитов в России составил 1,33 млн руб., что на 4,4% меньше, чем в октябре (1,39 млн руб.). Это самое низкое значение данного показателя за последний год, отмечают специалисты.