На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 6%

УрБК, Челябинск, 26.11.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре текущего года ...21.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...21.12.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...