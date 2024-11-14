В Свердловской области для расчистки дорог задействовали более 260 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. Для уборки снега после обильных осадков на автодороги Свердловской области направили ...07.11.2024 В Свердловской области последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали 242 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 242 ...06.03.2024 Последствия снегопада на свердловских трассах устраняли 307 единиц дорожной техники
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 ...05.02.2024 Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...02.11.2023 На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...