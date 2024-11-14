В Свердловской области для расчистки дорог задействовали более 260 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области за минувшие сутки для расчистки дорог была задействована 261 единица техники, сообщает департамент информполитики региона.



В частности, на улицы вышли 198 комбинированных дорожных машин, 15 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, 24 единицы прочей техники. Для борьбы с гололедом было израсходовано 7 560 т пескосоляной смеси.



Об участках дорог, нуждающихся в очистке, граждане могут сообщить по телефонам диспетчерских служб, через платформу обратной связи на портале Госуслуг, а также через виджет «Сообщи о проблеме» в госпабликах Свердловской области.