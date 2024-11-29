Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 6,5%

УрБК, Москва, 20.12.2024. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 571 пункта. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 6,5%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

Материалы по теме

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 29.11.2024. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 571 пункта. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 20.11.2024. По состоянию на 14.44 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 651 пункта. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 20.03.2024. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 271 пункта. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,14%

УрБК, Москва, 19.03.2024. По состоянию на 14.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 301 пункта. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов незначительно вырос

УрБК, Москва, 18.03.2024. По состоянию на 14.33 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 301 пункта. С момента ...