Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов незначительно вырос

УрБК, Москва, 15.03.2024. По состоянию на 14.14 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 307 пунктов. С момента ...11.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 11.03.2024. По состоянию на 13.18 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 333 пунктов. С момента ...14.02.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 13.34 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 261 пункта. С момента ...31.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 31.08.2023. По состоянию на 12.30 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 221 пункта. С момента ...28.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 28.08.2023. По состоянию на 12.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 183 пункта. С момента ...