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Вчера, 16:36

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов незначительно вырос

УрБК, Москва, 18.03.2024. По состоянию на 14.33 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 301 пункта. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,04%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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