УрБК, Москва, 19.03.2024. По состоянию на 14.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 301 пункта. С момента ...18.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов незначительно вырос
УрБК, Москва, 18.03.2024. По состоянию на 14.33 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 301 пункта. С момента ...15.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 15.03.2024. По состоянию на 14.14 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 307 пунктов. С момента ...11.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 11.03.2024. По состоянию на 13.18 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 333 пунктов. С момента ...14.02.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 13.34 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 261 пункта. С момента ...