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Сегодня, 12:29

Крупнейший российский производитель картонной упаковки повышает цены на 9-22%

УрБК, Москва, 20.12.2024. АО «Упаковочные системы» (ранее Tetra Pak в РФ) с 1 января 2025 года повысит цены на свою продукцию и услуги для производителей продуктов питания. Это связано с девальвацией рубля и ростом издержек на импортные материалы, пишет «Коммерсантъ».

Базовая упаковка подорожает на 9%, импортные крышки, услуги дизайна и сервиса — на 10%, комбинированные упаковочные ленты — на 22%.

Издание сообщает, что увеличение цен может отразиться на стоимости продуктов питания, таких как молоко и соки, поскольку упаковка составляет примерно 10% от их себестоимости.
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