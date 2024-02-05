Крупнейший российский производитель картонной упаковки повышает цены на 9-22%

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УрБК, Магнитогорск, 05.02.2024. В рамках раздела «Упаковка и технологии» XXXI международной выставки продуктов питания, ...

Российские производители планируют поднять цены на продукты в 2024 году на 5-20%

УрБК, Москва, 21.12.2023. Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ...

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Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ряд продуктов на 5-20%. ...

Производители продуктов питания уменьшают объем упаковки из-за роста издержек

УрБК, Москва, 18.02.2022. По причине увеличения издержек и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам ...

В России разрабатывают меры по снижению стоимости упаковки для производителей продуктов питания

УрБК, Москва, 24.05.2021. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг обсуждают меры по снижению стоимости упаковки. Об этом ...