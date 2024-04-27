Минфин РФ планирует отменить лимиты по семейной ипотеке

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...22.04.2024 Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей
УрБК, Москва, 22.04.2024. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении программы льготной семейной ...29.02.2024 Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года
УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...29.01.2024 Российские банки получили дополнительные лимиты по льготной ипотеке в размере 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 29.01.2024. Российские банки получили дополнительные лимиты по государственным ипотечным программам в ...24.01.2024 ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...