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Минфин РФ планирует отменить лимиты по семейной ипотеке

УрБК, Москва, 20.12.2024. Минфин РФ по поручению президента планирует отменить лимиты по семейной ипотеке, сообщает пресс-служба ведомства.

«С учетом поручения Президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила Семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в сообщении.

Лимиты устанавливают максимальный объем средств, предоставляемых банком в рамках программы ипотечного кредитования. Следует отметить, что на текущий момент выдача кредитов в пределах общего объема средств по программе не прекращена. Банки продолжают выдавать кредиты.

Министерство сообщает, что в 2024 году на программу «Семейная ипотека» было выделено 290 млрд руб. из федерального бюджета и дополнительно 142 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. На 2025 год предусмотрены средства в объеме 637 млрд руб.

Напомним, что вчера во время прямой линии Владимир Путин выразил свое недовольство существующими лимитами на выдачу ипотеки по льготным программам.
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