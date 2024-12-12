Цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,68%

Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 декабря 2024 года выросли на 0,68%, до 69,86 руб. за литр, согласно данным Свердловскстата. По данным ведомства, бензин марки АИ-98 подорожал на 0,46%, до 80,99 за литр, марки АИ-92 — на 0,4%, до 54,15 руб., марки АИ-95 — на 0,38%, до 58,39 руб.

Материалы по теме

Цены на дизельное топливо в Свердловской области за неделю выросли почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области со 2 по ...

Цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. Средние потребительские цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ноября ...

Цены на дизтопливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 18 по ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...