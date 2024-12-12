Цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,68%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области со 2 по ...05.12.2024 Цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. Средние потребительские цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ноября ...28.11.2024 Цены на дизтопливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 18 по ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...