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Свердловский Россельхознадзор выявил некачественную пищевую продукцию в 560 социальных учреждениях

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В Свердловской области пищевую продукцию с нарушениями получили 560 соцучреждений из 1 347, которые были проверены сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора за период с января по начало декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что 254 из 312 проверенных поставщиков питания нарушают законодательство. В 16 из 55 отобранных с начала года проб найдены несоответствия по качеству и безопасности.

По результатам проведенных проверок управлением Россельхознадзора было выдано 136 предупреждений и 260 предостережений. Заблокирована работа в информсистемах 55 уполномоченных лиц предприятий. Шестеро уполномоченных лишились регистрации. Отозвано 16 деклараций о соответствии.

Школы, детские сады, больницы и пансионаты в которые поступила некачественная продукция, были своевременно предупреждены. Также о выявленных нарушениях были проинформированы правоохранительные органы. Дополнительно Уральским управлением Россельхознадзора был создан Реестр недобросовестных поставщиков с ежемесячным обновлением данных о новых нарушителях.
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