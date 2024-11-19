Свердловский Россельхознадзор выявил некачественную пищевую продукцию в 560 социальных учреждениях

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена партия ...11.04.2022 Роспотребнадзор внес в черный список четырех производителей фальсифицированного сливочного масла на Урале
УрБК, Челябинск, 11.04.2022. Роспотребнадзор по просьбе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской ...19.02.2018 В Верхней Пышме ФСБ и Россельхознадзор уничтожили 112 кг нелегальной красной икры
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Сегодня инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками УФСБ России по ...17.07.2017 За полгода Россельхознадзор выявил на Среднем Урале 78 тонн опасного арахиса с кадмием
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской ...10.02.2016 В екатеринбургском «Ашане» выявлены нарушения при продаже мясной продукции
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. В ходе внеплановой проверки гипермаркета «Ашан» в Екатеринбурге сотрудниками ...