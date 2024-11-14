Новую школу в Екатеринбурге оснастят оборудованием для наблюдения за звездами

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. «Атомстройкомплекс» завершает техническое оснащение новой школы в Пионерском районе Екатеринбурга, рассчитанной на 1 500 учеников, сообщает пресс-служба застройщика.В частности, завершен монтаж каркасно-вакуумного купола диаметром четыре метра в кабинете физики и астрономии, с помощью которого школьники смогут изучать звезды. Проекционная система будет показывать мультимедийные изображения по всей поверхности купола. Его охват составляет 360 градусов, что обеспечит ученикам комплексный обзор карты звездного неба.«Полностью завершено благоустройство пришкольной территории и уличных спортивных блоков. Большая елка, которую сохранили строители у входа в школу, украшена гирляндами и сверкает в темное время суток. В ближайшее время будут установлены более 100 метров новых ограждений вдоль проезжей части и система новых светофоров на перекрестке улиц Советской и Июльской», — подчеркнул руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Александр Прокопович.Также в здании учебного заведения предусмотрены три тренажерных и спортивных зала, библиотека с оборудованием для просмотра медиа, студия звукозаписи и актовый зал на 450 мест. В настоящее время рабочие монтируют мебель в классах и других помещениях здания. Застройщик установил в школе стулья и парты, ставшие призерами федеральной премии «100 лучших товаров России» за функциональность и безопасность.Для «Атомстройкомплекса» это уже второе учебное заведение, которое девелопер строит в рамках государственно-частного партнерства. После сдачи школы в эксплуатацию застройщик будет пять лет следить за ее техническим состоянием.