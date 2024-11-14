Новую школу в Екатеринбурге оснастят оборудованием для наблюдения за звездами

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. «Атомстройкомплекс» к Новому году завершит строительство школы на ул. Советской в ...29.10.2024 «Атомстройкомплекс» реконструирует перекресток рядом со школой в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. «Атомстройкомплекс» реконструирует перекресток улиц Советской и Июльской рядом со ...18.09.2024 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» завершают строительство школы на улице ...20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...