В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста

С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,43%, до 166,32 руб. за кг), ...21.11.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...18.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба
С 8 по 15 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мороженую неразделанную рыбу (на ...18.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. С 8 по 15 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...18.11.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. С 8 по 15 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...