В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста

С 9 по 16 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,93%, до 258,29 руб. за кг) и белокочанную капусту (на 4,52%, до 47,31 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За отчетный период, согласно статистике, также выросла стоимость свежих помидоров (на 3,26%, до 267,86 руб. за кг), столовой свеклы (на 3,21%, до 45,33 руб. за кг), пшеничной муки (на 2,37%, до 52,08 руб. за кг) и куриных яиц (на 2,19%, до 107,88 руб. за десяток).



При этом снизились цены на молочные сухие смеси для детского питания (на 1,46%, до 1 230,82 руб. за кг), черный байховый чай (на 0,75%, до 1 299,20 руб. за кг), печенье (на 0,55%, до 272,38 руб. за кг) и хлеб из ржаной муки (на 0,25%, до 105,38 руб. за кг).