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Студенты Гуманитарного университета представили исследование «Как поколение Z изменит туристический бизнес»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Студенты факультета социальной психологии Гуманитарного университета (ГУ) презентовали на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» исследование «Как поколение Z изменит туристический бизнес», сообщает пресс-служба ГУ.

Студенты Гуманитарного университета представили исследование «Как поколение Z изменит туристический бизнес»

Исследование было проведено в рамках проекта «Лаборатория межпоколенческих коммуникаций», в который вовлечены студенты и преподаватели нескольких направлений подготовки.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев рассказал, что доклад вызвал огромный интерес среди профессионалов туристического сообщества и спровоцировал живую острую дискуссию, которая не вписалась в рамки регламента.

«Активное обсуждение этой темы продолжилось на кофе-брейке, когда закончилось социальное обсуждение. Настолько была интересна поднятая тема, которую представили студенты. Если мы не будем ориентироваться на поколение Z, современную молодежь, то я уверен, что мы останемся в проигрыше, потому что это наше будущее. Мы имеем весьма слабое представление об их интересах. Поэтому предлагаемые туристические продукты могут не соответствовать их потребностям. Возникшая дискуссия доказывает, насколько интересно и актуально было исследование. Представители авиакомпаний, туроператорских компаний остро дискутировали на данную тему, потому что результаты исследования интересны и неожиданны», — сказал Михаил Мальцев.

Студенты Гуманитарного университета представили исследование «Как поколение Z изменит туристический бизнес»

По его словам, необходимо адаптировать туристские продукты для нужд поколения Z. Также представители туристической отрасли пришли к выводу, что подобные исследования необходимо заказывать и в дальнейшем. Это позволит понять возможный уровень среднего чека и выстроить экскурсионные программы. Студенты Гуманитарного университета грамотно подошли к исследованию, подчеркнул М. Мальцев.

Отметим, что презентация исследования состоялась в рамках расширенного заседания правления Уральской ассоциации туризма. Среди гостей собрания были: вице-консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Азамат Ысаков, гендиректор культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» Ирина Домина, проректор Гуманитарного университета Алла Дроздова, представитель аэропорта Кольцово и другие. В ходе заседания состоялись выборы вице-президента УАТ. На эту должность был единогласно избран Олег Аксельрод.
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