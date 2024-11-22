На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год уменьшилось на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...23.10.2024 На Среднем Урале поголовье птицы в хозяйствах всех категорий за год уменьшилось на 4%
В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец сентября 2024 года составило 12,2 млн ...23.10.2024 На Среднем Урале поголовье птицы в хозяйствах всех категорий за год уменьшилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец сентября ...30.01.2024 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.06.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...