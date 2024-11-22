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На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год уменьшилось на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец ноября 2024 года составило 258 тыс. голов. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В частности, поголовье коров снизилось на 1,5%, до 114,3 тыс. голов, а коз и овец — на 2,9%, до 53,3 тыс.

Кроме того, по данным ведомства, в отчетном периоде на 5,7% выросло поголовье свиней (до 380,7 тыс. голов) и на 0,2% — поголовье птицы (до 12,7 млн).
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