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Красная икра после новогодних праздников может подешеветь на 10%

УрБК, Москва, 18.12.2024. Председатель Рыбного союза Александр Панин прогнозирует, что после Нового года цены на красную икру в стране могут снизиться на 10%, пишет «Интерфакс».

«На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10,5 тыс. руб. за кг, а также и по 8,5-9 тыс. руб. После Нового цена пойдет потихонечку вниз, процентов 10 точно бы поставил, что цена отыграет», — сказал А. Панин.

Он пояснил, что трейдеры искусственно подняли цены на икру, но затем рынок перегрелся, и стоимость продукта немного откатилась вниз.

Согласно данным Росстата, в сентябре цена на красную икру увеличилась на 12,6%, в октябре рост составил 11,8%, а в ноябре темпы роста снизились до 5,4%.
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