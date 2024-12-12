Красная икра после новогодних праздников может подешеветь на 10%

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Цены на красную икру не стабилизируются до путины 2025 года

УрБК, Москва,12.12.2024. В 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут ...

Стоимость красной икры к Новому году может достичь 5-6 тыс. рублей за килограмм

УрБК, Москва, 30.08.2021. Представители рыбной отрасли заявили о подорожании красной икры, несмотря на то, что в этом ...

Красная икра в России может подорожать на 20-60%

УрБК, Москва, 28.08.2020. Цены на красную икру в России могут вырасти на 20-60% из-за прогнозируемого сокращения ...

В Росрыболовстве допустили предновогодний рост цен на красную икру

УрБК, Москва, 14.12.2016. Цены на красную икру в РФ в преддверии Нового года могут незначительно вырасти, не исключает ...

В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%

УрБК, Москва, 22.07.2013. В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%. Об этом сообщает издание ...