Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за месяц снизилось на 18%

В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим ...20.09.2024 В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. ...13.09.2024 В Свердловской области объем лимитов кредитных карт за месяц снизился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Свердловской области объем лимитов кредитных карт, выданных в августе 2024 года, ...15.08.2024 В Свердловской области число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Свердловской области в июле было выдано 68,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,6% ...15.08.2024 На Южном Урале число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 10%
УрБК, Челябинск, 15.08.2024. В Челябинской области объем лимитов кредитных карт, выданных в июле 2024 года, составил ...