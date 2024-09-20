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Вчера, 13:02

Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за месяц снизилось на 18%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Число выданных в Свердловской области кредитных карт в ноябре 2024 года снизилось на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, до 46,14 тыс. шт., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В лидерах — Москва (116,23 тыс. шт.), Московская область (88,64 тыс. шт.), Санкт-Петербург (63,10 тыс. шт.) и Краснодарский край (64,47 тыс. шт.).

В Свердловской области средний лимит в ноябре 2024 года составил 121 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 5%.

Согласно исследованию, по итогам 11 месяцев текущего года россияне оформили 24,19 млн новых кредитных карт на сумму 2,96 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач таких карт сократилось на 4%, объем — на 1%.
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