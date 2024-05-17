В Свердловской области спрос на курьеров за год вырос в полтора раза

Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. Об этом УрБК рассказали в ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Количество вакансий курьеров в России неуклонно растет. За первую декаду ноября для ...

В Свердловской области за первую декаду ноября на 3% вырос спрос на курьеров

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...