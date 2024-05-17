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В Свердловской области спрос на курьеров за год вырос в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Свердловской области спрос на курьеров за год вырос на 51%, с начала года было открыто 9,9 тыс. вакансий. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

Всего в регионах Урала, по словам экспертов, за 2024 год было открыто более 23,5 тыс. вакансий для курьеров (+68% к прошлому году). Самую сильную динамику показали Курганская область (+268% к прошлому году), Ямало-Ненецкий АО (+133%) и Челябинская область (+97%).

Аналитики отмечают, что зарплаты курьеров в Свердловской области на данный момент составляют от 45,9 тыс. руб. до 96,5 тыс. руб. Верхняя граница зарплатного предложения превышает медианную зарплату по региону (70 тыс. руб.).
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