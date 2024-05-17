В Свердловской области спрос на курьеров за год вырос в полтора раза

Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. Об этом УрБК рассказали в ...17.05.2024 Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. ...18.11.2021 В Свердловской области за первую декаду ноября на 3% вырос спрос на курьеров
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Количество вакансий курьеров в России неуклонно растет. За первую декаду ноября для ...26.08.2021 Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...08.12.2020 Из-за пандемии COVID-19 спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге вырос почти в два раза
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. С начала года спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге увеличился на 90%. В декабре ...