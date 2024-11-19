Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%

В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 20,9% меньше, чем в ...19.11.2024 На Южном Урале в октябре выдали почти 51 тыс. потребительских кредитов
УрБК, Челябинск, 19.11.2024. Число выданных потребительских кредитов на Южном Урале в октябре уменьшилось на 21,8% по ...16.08.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Свердловской области в июле 2024 года выдали 109,3 тыс. потребительских кредитов. Это ...19.07.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в июне 2024 года выдали 111,8 тыс. потребительских кредитов. Это ...15.06.2021 Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 14,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. По итогам мая 2021 года в Свердловской области выдали 37 тыс. 362 потребительских ...