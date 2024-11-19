Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%

В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 20,9% меньше, чем в предыдущем месяце (70,9 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Свердловская область заняла четвертое место в перечне 30 регионов России. Эксперты зафиксировали наибольшее число выданных потребительских займов в следующих регионах: Москва (101,1 тыс. ед.), Московская область (81,5 тыс. ед.), Краснодарский край (66,4 тыс. ед.), Ростовская область (54,4 тыс. ед.).



Согласно исследованию НБКИ, число выданных потребкредитов в РФ в ноябре 2024 года составило 1,7 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 года — 2,15 млн ед.).