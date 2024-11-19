УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:02

Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%

В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 20,9% меньше, чем в предыдущем месяце (70,9 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Свердловская область заняла четвертое место в перечне 30 регионов России. Эксперты зафиксировали наибольшее число выданных потребительских займов в следующих регионах: Москва (101,1 тыс. ед.), Московская область (81,5 тыс. ед.), Краснодарский край (66,4 тыс. ед.), Ростовская область (54,4 тыс. ед.).

Согласно исследованию НБКИ, число выданных потребкредитов в РФ в ноябре 2024 года составило 1,7 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21% (в октябре 2024 года — 2,15 млн ед.).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:02 Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. ...

19.11.2024 На Южном Урале в октябре выдали почти 51 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 19.11.2024. Число выданных потребительских кредитов на Южном Урале в октябре уменьшилось на 21,8% по ...

16.08.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Свердловской области в июле 2024 года выдали 109,3 тыс. потребительских кредитов. Это ...

19.07.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в июне 2024 года выдали 111,8 тыс. потребительских кредитов. Это ...

15.06.2021 Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 14,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. По итогам мая 2021 года в Свердловской области выдали 37 тыс. 362 потребительских ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18