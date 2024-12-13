Михаил Мальцев: Екатеринбург является интересной и важной точкой притяжения туристов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Уральская ассоциация туризма фиксирует значительный рост турпотока из Свердловской ...

Михаил Мальцев: Мы видим рост турпотока в страны СНГ

Михаил Мальцев: 2024 стал для туристической отрасли годом восстановления и развития

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев ...