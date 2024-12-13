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13.12.2024

Михаил Мальцев: Екатеринбург является интересной и важной точкой притяжения туристов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Екатеринбург увеличивает свою привлекательность для туристов из других регионов России и из зарубежных стран. Не смотря на то, что абсолютное большинство приезжающих в город с краткосрочным визитом людей можно отнести к деловым туристам, постепенно растет и доля тех, кто приехал просто полюбоваться Екатеринбургом или поучаствовать в культурных или спортивных мероприятиях. Об этом ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал президент Уральской туристической ассоциации Михаил Мальцев.

«Чтобы Екатеринбург был интересен для туристов из других регионов и стран, он в первую очередь, должен быть интересен для нас, для жителей. Мы видим огромную работу, которая ведется в этом направлении городскими властями на протяжении многих лет, и она дает свои плоды. Тот колоссальный объем работ, который был проведен к 300-летию, приносит долгосрочный положительный результат, который мы будем ощущать еще долгое время.

За эти годы мы видели, как Екатеринбург становится признанной туристской дестинацией.

Екатеринбург сегодня — это великолепная культурная жизнь, прекрасные музеи, рестораны, театры, торговые центры, развитое гостиничное хозяйство. Отдельной точкой притяжения становится музей автомобильной и военной техники УГМК, который постоянно пополняется. Прекрасная работа Екатеринбургского музея изобразительных искусств, «Эрмитаж Урала», других культурных объектов позволяет нам говорить о том, что Екатеринбург является безусловно интересной и важной точкой притяжения для туристов», — отметил Михаил Мальцев.

«Конечно, основой для нас остается деловой туризм. От этого мы никогда не уйдем. Даже если со временем доля этого направления снизится с нынешних 80%, ниже 60% она вряд ли когда-нибудь упадет ниже. Люди приезжают по делам бизнеса и у них есть желание увидеть город и окрестности, больше узнать о Екатеринбурге. Это желание необходимо удовлетворить. Это крайне важно, и такая работа, она идёт, слава богу, и даёт свои результаты. Но у нас возросла доля туристов, которые путешествуют с классическими туристическими целями. И если 10 и даже 5 лет назад большая часть таких путешественников была представлена жителями Северов и нашими ближайшими соседями из Курганской, Челябинской областей, которые приезжали на выходные, и центрами притяжения для них были ТРЦ и детские развлечения, то теперь ситуация меняется. Мы видим, что возрастает доля людей, кто покупая путевку, либо бронируя самостоятельно, пребывают с целью посещения музеев, театров, ресторанов. К на едут, в том числе, и из других городов-миллионников — Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода, это Ростова-на-Дону. Это говорит о том, что Екатеринбург действительно становится центром культурной жизни, что наша хорошая развитая инфраструктура привлекает туристов», — полагает директор УАТ.

С полный текстом интервью Михаила Мальцева можно ознакомиться на сайте агентства «УралБизнесКонсалтинг».
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