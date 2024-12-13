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13.12.2024

Компания ООО «УралДорТехнологии» может обанкротиться из-за срыва сроков ремонта дорог в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Компания ООО «УралДорТехнологии» может обанкротиться из-за срыва сроков ремонта дорог в Екатеринбурге. Соответствующий иск в настоящее время рассматривает арбитражный суд Свердловской области.

Процедуру банкротства инициировала компания ООО «Уралтермопласт-строй», которая производит пешеходные ограждения, шумозащитные экраны и остановочные комплексы. Организация обратилась в суд после неудачных попыток вернуть долг на сумму 6,8 млн руб. за поставленную подрядчику продукцию. Также прошлым летом ООО «УралДорТехнологии» сорвала сроки проведения ремонтных работ на ул. Бориса Ельцина и Малышева. Ранее подобная проблема возникала при ремонте дорог в мкр Солнечный. Это привело к проведению прокурорской проверки.

Напомним, по решению Свердловского областного суда ООО «УралДорТехнологии» должна была выплатить свыше 204 тыс. руб. автовладельцу, чей автомобиль BMW ХЗ пострадал из-за дефекта дорожного полотна на трассе между селами Битимка и Первомайское.
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