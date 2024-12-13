Компания ООО «УралДорТехнологии» может обанкротиться из-за срыва сроков ремонта дорог в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге на два месяца будет закрыто движение на одной из улиц микрорайона ...01.08.2024 Компания «УралДорТехнологии» выплатит владельцу пострадавшего в дорожной аварии BMW более 204 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. ООО «УралДорТехнологии» выплатит более 204 тыс. руб. автовладельцу, чей автомобиль BMW ...28.09.2022 В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном с 6 по 19 октября будет вестись строительство на улице Любви
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный рабочие будут вести строительство на улице ...28.12.2018 В Свердловской области водитель взыскал с дорожных служб 135 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2018. Водитель, угодивший в ДТП из-за сломанного указателя на 10 км автодороги с. Битимка — ...16.05.2011 Администрация Екатеринбурга: Вопросы о причинах срыва сроков ремонта дорог в Юго-Западном микрорайоне нужно задавать ЗАО «Строительное управление — 21»
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2011. Вопросы о причинах затягивания ремонтных работ в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга ...