Компания ООО «УралДорТехнологии» может обанкротиться из-за срыва сроков ремонта дорог в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге на два месяца будет закрыто движение на одной из улиц микрорайона ...

На два месяца закроется движение автотранспорта по бульвару Вдохновения в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

Компания «УралДорТехнологии» выплатит владельцу пострадавшего в дорожной аварии BMW более 204 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном с 6 по 19 октября будет вестись строительство на улице Любви

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный рабочие будут вести строительство на улице ...