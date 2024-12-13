В Свердловской области за неделю сильнее всего выросли цены на огурцы, капусту и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Со 2 по 9 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,92%, до 239,72 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За отчетный период, согласно статистике, также выросла стоимость белокочанной капусты (на 6,61%, до 45,26 руб. за кг) свежих помидоров (на 6,05%, до 260,11 руб. за кг), питьевого пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности (на 2,28%, до 86,54 руб. за литр), картофеля (на 2,26%, до 49,23 руб. за кг) и питьевого стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности (на 2,06%, до 119,38 руб. за литр).



При этом снизились цены на овощные консервы для детского питания (на 1,22%, до 636,87 руб. за кг), черный байховый чай (на 0,69%, до 1 306,64 руб. за кг), говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,49%, до 606,72 руб. за кг), свинину (кроме бескостного мяса) (на 0,26%, до 376,14 руб. за кг), а также фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,21%, до 514,46 руб. за кг).