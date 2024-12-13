В Свердловской области за неделю сильнее всего выросли цены на огурцы, капусту и помидоры

С 18 по 25 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 16,09%, до 193,52 руб. за кг), ...31.08.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. С 21 по 28 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...24.02.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. С 11 по 18 февраля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...