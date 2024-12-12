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12.12.2024

Кушвинской городской округ получит дополнительное финансирование в размере 1,8 млрд руб

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Кушвинской городской округ получит дополнительное финансирование в размере 1,8 млрд руб. Такое решение принял глава Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства 12 декабря, скорректировав комплексную программу развития Кушвинского городского округа на 2023–2030 годы. Об этом пишет департамент информполитики региона.

За счет выделенных средств планируется построить комплекс зданий для филиала Баранчинского электромеханического техникума в городе Кушва, а также отремонтировать здание техникума в самом поселке Баранчинском.

Помимо этого, в Кушве будет проведен ремонт зданий поликлиники, построено жилье, предприняты меры по благоустройству города и развитию транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что с начала действия программы развития был проведен капитальный ремонт одной из кушвинских школ, нескольких спортзалов, женской консультации, приобретено новое оборудование для медицинских учреждений, реализованы различные инвестиционные промышленные проекты, а также обновлены инженерные сети и городские дороги.
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