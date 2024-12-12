Кушвинской городской округ получит дополнительное финансирование в размере 1,8 млрд руб

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства ...25.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа на 2016-2024 ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Верхней Салды до 141 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...13.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Серовского городского округа ...24.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска
УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...