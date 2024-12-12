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12.12.2024

Туристический налог позволит пополнить бюджет Екатеринбурга на 84 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге турналог будет взиматься не с отдыхающих, а с компаний, которые организуют проживание. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на совещании с представителями турсферы и профильных ведомств, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Он также напомнил, что налог начнут взимать с января 2025 года. Платеж будут включать в стоимость проживания аналогично НДС. В Екатеринбурге и Свердловской области он составит 1% (но не менее 100 рублей). Такая сумма была выбрана из-за того, что Налоговый кодекс предусматривает повышение ставки налога в течение нескольких лет.

«Средства, полученные от туристического налога, планируется использовать как источник финансирования соответствующей муниципальной программы. При этом направления расходования средств будут формироваться с учетом мнения профессионального сообщества и депутатского корпуса», — пояснил Алексей Орлов.

Он также добавил, что по подсчетам экспертов, за 2025 год турналог позволит пополнить бюджет уральской столицы по меньшей мере на 84 млн руб.

Ранее УрБК писал, что с января по октябрь 2024 года Свердловскую область посетили около 1 млн 612 тыс. гостей. Этот показатель может превысить 2 млн человек к концу года.
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