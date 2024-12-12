Туристический налог позволит пополнить бюджет Екатеринбурга на 84 млн рублей

Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического налога. Об этом сообщает пресс-служба ...26.11.2024 Гордума одобрила проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического ...21.11.2024 Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект решения о введении ...21.11.2024 Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект ...22.10.2024 Туристический налог могут распространить на города-спутники Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В городах-спутниках Екатеринбурга могут ввести туристический налог. Такое заявление ...