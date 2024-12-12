Туристический налог позволит пополнить бюджет Екатеринбурга на 84 млн рублей

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Гордума одобрила проект решения о введении в Екатеринбурге турналога

Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического налога. Об этом сообщает пресс-служба ...

Гордума одобрила проект решения о введении в Екатеринбурге турналога

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Гордума Екатеринбурга одобрила проект решения о введении в городе туристического ...

Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога

Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект решения о введении ...

Комиссия гордумы поддержала проект решения о введении в Екатеринбурге турналога

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы поддержала проект ...

Туристический налог могут распространить на города-спутники Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В городах-спутниках Екатеринбурга могут ввести туристический налог. Такое заявление ...