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12.12.2024

Росстат зафиксировал рост цен на сливочное масло за год на 34,1%

УрБК, Москва, 12.12.2024. С ноября 2023 года по ноябрь текущего цены на сливочное масло в РФ выросли на 34,13%. В сравнении с декабрем прошлого года они увеличились на 32,06%, а по отношению к октябрю 2024 года — на 5,04%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Также на 42,6% подорожали огурцы, на 22,8% выросли в цене помидоры, на 19% — репчатый лук. Цены на картофель увеличились на 17,6%, а белокочанную капусту на 16,1%.

В целом по данным статистического ведомства, в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены на продукты питания выросли на 2,56%, к декабрю 2023 года — на 8,36%, а по отношению к ноябрю прошлого года — на 10,15%.
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