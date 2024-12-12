Свердловская прокуратура взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Прокуратура Свердловской области взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн руб., которые были приобретены незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.



Надзорный орган установил, что бывший начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» во время прохождения им службы с 2020 года по 2023 год приобрел автомобиль марки «LEXUS RX 300» и две квартиры: одну в Нижнем Тагиле, вторую — за

границей, оформив их на другого человека. Законность средств, на которые производились покупки, не была подтверждена. Доход семьи подозреваемого также не соответствовал стоимости покупок.



Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обратить незаконно приобретенное имущество в доход государства. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу государства автомобиль, квартиру в Нижнем Тагиле, а также эквивалент стоимости заграничной квартиры.



На данный момент в отношении бывшего полицейского начальника ведется следствие по нескольким уголовным статьям, в том числе по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.