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12.12.2024

Свердловская прокуратура взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Прокуратура Свердловской области взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн руб., которые были приобретены незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган установил, что бывший начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» во время прохождения им службы с 2020 года по 2023 год приобрел автомобиль марки «LEXUS RX 300» и две квартиры: одну в Нижнем Тагиле, вторую — за
границей, оформив их на другого человека. Законность средств, на которые производились покупки, не была подтверждена. Доход семьи подозреваемого также не соответствовал стоимости покупок.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обратить незаконно приобретенное имущество в доход государства. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу государства автомобиль, квартиру в Нижнем Тагиле, а также эквивалент стоимости заграничной квартиры.

На данный момент в отношении бывшего полицейского начальника ведется следствие по нескольким уголовным статьям, в том числе по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.
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