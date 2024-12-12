Свердловская прокуратура взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2024. В Нижнем Тагиле прокуратура взыскала с экс-полицейского в пользу государства более 2,2 ...29.01.2024 Суд взыскал с бывшего начальника отдела полиции Екатеринбурга почти 2 млн рублей неподтвержденных доходов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Суд взыскал с бывшего начальника отделения №4 отдела экономической безопасности и ...06.07.2020 Прокуратура взыскала в доход государства 250 тыс. рублей, которые в виде взятки получил бывший главный архитектор Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В доход государства взыскано 250 тыс. руб., полученных в качестве взятки бывшим главным ...17.01.2020 Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова ...13.12.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с экс-участкового полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги ...