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11.12.2024

В Свердловской области 12 декабря местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области 12 декабря местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а также избегать резких маневров.
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