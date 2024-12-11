В Свердловской области 12 декабря местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. В Свердловской области 5 декабря местами ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с, ...27.09.2024 В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 ...03.04.2024 В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.12.2022 В Свердловской области 12 декабря ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. ...