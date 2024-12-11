В Свердловской области 27 декабря ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области 12 декабря местами ожидается очень сильный ветер с порывами до ...13.03.2023 В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. ...11.01.2023 В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующее ...12.12.2022 В Свердловской области 12 декабря ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области 12 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...