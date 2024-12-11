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В Свердловской области 27 декабря ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. В Свердловской области 27 декабря ожидается ветер с порывами до 17 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а также избегать резких маневров.
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