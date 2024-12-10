Просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Среднего Урала достигла 91 млрд руб.

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. На конец сентября 2024 года просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Среднего Урала составила 91,2 млрд руб. Этот показатель составляет 2,9% от общей суммы долгов хозяйствующих субъектов региона, сообщает Свердловскстат.



Общий объем задолженности предприятий и организаций Среднего Урала в отчетном периоде составляет 3 трлн 149 млрд руб. В частности, поставщикам и подрядчикам компании задолжали 56 млрд 457 млн руб., а в бюджеты всех уровней — 3 млрд 714 млн руб.



В общей сложности в регионе насчитывается 217 организаций, имеющих просроченные платежи.