Просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Среднего Урала достигла 91 млрд руб.

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...05.09.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...05.09.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...27.02.2017 Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
На конец декабря 2016 года кредиторская задолженность предприятий, зарегистрированных на территории Свердловской ...27.02.2017 Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2017. На конец декабря 2016 года кредиторская задолженность предприятий, зарегистрированных ...