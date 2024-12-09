«МегаФон» стал лауреатом международной премии «#Мы вместе — 2024»

УрБК, Москва, 07.06.2024. «МегаФон» и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», ...20.04.2016 «МегаФон» выступил в поддержку благотворительного фонда «Мы вместе»
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2016. Рекламное агентство «Восход» и HYPE Production при поддержке Уральского филиала ...24.03.2016 «МегаФон» поддержал соревнования по футболу среди команд свердловских детдомов
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Более 100 юных футболистов из Свердловской области стали участниками соревнований по ...08.04.2014 ОАО «МегаФон»: определился победитель первого этапа Чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. В Екатеринбурге определились победители первого этапа открытого Чемпионата России по ...07.07.2010 Компания «МегаФон» на Урале выступит партнером благотворительной премьеры мюзикла «Кошка» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2010. Компания «МегаФон» совместно со Свердловским государственным театром музыкальной ...