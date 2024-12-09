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09.12.2024

«МегаФон» стал лауреатом международной премии «#Мы вместе — 2024»

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. «МегаФон» стал лауреатом международной премии «#Мы вместе — 2024» с благотворительным проектом по социальной адаптации детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Компания победила в номинации «Социально значимые отраслевые проекты», реализуемые бизнесом, сообщает пресс-служба оператора.

Проект существует уже почти двадцать лет. Его основой является всероссийский футбольный чемпионат между командами детских домов и школ-интернатов. Он проводится с февраля по апрель, с финалом в городе Сочи. В разное время к проекту присоединялись различные российские спортсмены, например, футболисты команды «Зенит». За 19 лет в соревнованиях приняли участие более 41 тыс. детей (5 тыс. команд из 140 городов России).

Помимо спортивной части, проект включает в себя профориентационную программу, организованную совместно с фондом Форотех — «Город навыков SkillCity». Также с 2013 года в рамках проекта стартовала программа по поиску приемных семей, организованная совместно с фондом «Измени одну жизнь», благодаря которой на данный момент более 900 детей смогли обрести семью.

«Социальная миссия МегаФона — объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании. На сегодняшний день наш футбольный турнир — это самый масштабный проект для детей, которому в 2025 году исполнится 20 лет, а это очень серьезная дата для благотворительного проекта», — сказал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

Отметим, что международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России при поддержке национального проекта «Образование». Ее организатором является Ассоциация волонтерских центров, учредителем — Федеральное агентство по делам молодежи.
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