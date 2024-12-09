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09.12.2024

Кибермошенники с начала года похитили у россиян 158 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.12.2024. С января по октябрь 2024 года кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд руб. Это больше, чем за весь 2023 год, пишет ТАСС со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что 80% от всех денежных хищений в России совершается дистанционно. Сумма онлайн-преступлений ежегодно растет. В 2022 году было похищено 91 млрд руб., а в 2023 — 156 млрд руб.

Ранее стало известно, что 70% россиян сталкивались с кибермошенничеством.
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