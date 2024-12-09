Кибермошенники с начала года похитили у россиян 158 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.11.2024. 70% россиян сталкивались с кибермошенничеством. Об этом свидетельствуют результаты ...02.06.2023 За I квартал кибермошенники совершили 252 тыс. успешных кибератак на счета россиян
УрБК, Москва, 02.06.2023. За январь-март 2023 года кибермошенники провели 252,1 тыс. операций со счетами россиян без ...13.04.2021 Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году почти 10 млрд рублей
Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году 9,8 млрд руб., что в 1,5 раза больше уровня предыдущего года. Об ...13.04.2021 Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году почти 10 млрд рублей
УрБК, Москва, 13.04.2021. Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году 9,8 млрд руб., что в 1,5 раза больше ...19.02.2020 Кибермошенники за год украли у россиян 3 млрд рублей при оплате товаров в интернете
УрБК, Москва, 19.02.2020. По итогам 2019 года кибермошенники украли у россиян 3 млрд руб. при оплате товаров и услуг в ...