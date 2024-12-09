Внешний пассажиропоток аэропорта Кольцово увеличился в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...02.04.2024 Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 7, 5 кг чулочно-носочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 144 ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...10.12.2021 За 2021 год пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. За прошедший период 2021 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово ...12.07.2019 Пассажиры аэропорта Кольцово заплатили больше 1 млн рублей таможенных пошлин
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Пассажиры аэропорта Кольцово с начала года уплатили таможенные пошлины на сумму 1,25 ...