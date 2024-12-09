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09.12.2024

Внешний пассажиропоток аэропорта Кольцово увеличился в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Екатеринбурге таможенный контроль аэропорта Кольцово за 10 месяцев 2024 года прошли более 1,7 млн пассажиров. Это более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 млн), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Самыми массовыми стали рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ. Также дополнительно были открыты новые направления в Китай и Камбоджу.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик отметил, что с увеличением турпотока увеличился и рост правонарушений.

«Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об АП), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела об АП) и забывали декларировать наличные деньги (354 дела об АП)», — рассказал С. Боровик.
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