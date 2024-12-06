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06.12.2024

Число сделок на вторичном рынке жилья Свердловской области за год сократилось на 20%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. На вторичном рынке жилья Свердловской области в ноябре была зарегистрирована 10 651 сделка. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с октябрем 2024 года показатель снизился на 13%, говорится в материалах регионального Управления Росреестра.

В ведомстве отмечают, что треть сделок приходится на Екатеринбург. Также в топ-5 городов попали Нижний Тагил (1 104), Каменск-Уральский (431), Первоуральск (330), Верхняя Пышма (257).
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