Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 22%

В январе-октябре 2024 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Среднем Урале составила 75 245 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 21,9%, говорится в материалах Свердловскстата.



При этом в октябре текущего года средняя зарплата составила 77 878 руб. За год этот показатель вырос на 23,3%. Однако по сравнению с сентябрем 2024 года зарплаты снизились на 0,7%.



Реальная среднемесячная зарплата у жителей Свердловской области в январе-октябре 2024 года выросла на 12,7%.



Номинальные денежные доходы населения за аналогичный период увеличились на 20,8%, а реальные — на 11,7%.