Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 22%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. В январе-октябре 2024 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на ...28.11.2024 Средняя зарплата россиян в III квартале составила 83,9 тыс. рублей
УрБК, Москва, 28.11.2024. Средняя номинальная зарплата россиян в III квартале 2024 года составила 83 891 руб. Это на 3% ...01.04.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...22.12.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В январе-октябре 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...23.12.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В октябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...