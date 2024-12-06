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06.12.2024

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 22%

В январе-октябре 2024 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Среднем Урале составила 75 245 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 21,9%, говорится в материалах Свердловскстата.

При этом в октябре текущего года средняя зарплата составила 77 878 руб. За год этот показатель вырос на 23,3%. Однако по сравнению с сентябрем 2024 года зарплаты снизились на 0,7%.

Реальная среднемесячная зарплата у жителей Свердловской области в январе-октябре 2024 года выросла на 12,7%.

Номинальные денежные доходы населения за аналогичный период увеличились на 20,8%, а реальные — на 11,7%.
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