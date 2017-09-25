Екатеринбургским бизнесменам рассказали о правилах работы с мигрантами

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. XI ежегодный обучающий семинар для работодателей, привлекающих иностранных работников, прошел на площадке креативного кластера «Домна». Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, участники обсудили соблюдение иностранными гражданами и работодателями требований миграционного законодательства при трудоустройстве, а также меры по адаптации и интеграции.



Заместитель начальника отдела Департамента внутренней политики Свердловской области Елена Губина отметила, что сегодня содействие социальной и культурной адаптации и интеграции трудовых мигрантов в принимающее сообщество — один из приоритетов национальной политики. Однако в этом случае результат зависит не только от согласованных действий органов местного самоуправления, общественных и национальных объединений, но и желания самого иностранца.



«К сожалению, не все едут с этим желанием. Они или коснувшись с первыми проблемами опускают руки, или не успевают все сделать правильно и попадают в «серую» зону и нарушают российское законодательство», — рассказала спикер.



Одной из главных проблем, поднятых в ходе семинара, стало незнание русского языка. Иностранные граждане приезжают в Россию семьями и здесь возникают трудности как у взрослых, так и у детей. Уральские педагоги вынуждены обучать учеников, которые не знают русского языка.



По словам Елены Губиной, на федеральном уровне решается вопрос создания подготовительных классов: будущий ученик учит русский язык и только после поступает в школу. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также выступил с инициативой поддержки и поощрения учителей, работающих с детьми, не владеющими русским языком. И предложил при начислении ежемесячной премии использовать для них дополнительные критерии. Кроме этого, планируется расширить сеть школ, где русский язык как иностранный по вечерам смогут осваивать взрослые.



Напомним, в Екатеринбурге уже успешно реализуется проект «Вечерняя школа русского языка и российской культуры для семей мигрантов в Екатеринбурге» ассоциации «Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного». Работающие специалисты обучаются в вечерней школе в удобное время, а дошкольники обучаются на базе Дворца культуры железнодорожников.