Неправильная утилизация шин представляет угрозу для экологии Екатеринбурга

С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об этом сообщает пресс-служба ...15.10.2024 С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об ...16.10.2019 В Екатеринбурге с начала текущего года ликвидировали 175 свалок
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. ЕМУП «Спецавтобаза» с начала текущего года ликвидировало 175 свалок. Об этом на ...14.05.2013 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области проверит свалку по обращению жителей
УрБК, Москва, 14.05.2013. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало проверку по обращению ...30.08.2011 ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовано за работу с опасными отходами без разрешения
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2011. Арбитражный суд Свердловской области по заявлению свердловского межрайонного ...