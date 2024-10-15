УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Неправильная утилизация шин представляет угрозу для экологии Екатеринбурга. Об этом ...15.10.2024 С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек
С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об этом сообщает пресс-служба ...15.10.2024 С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об ...16.10.2019 В Екатеринбурге с начала текущего года ликвидировали 175 свалок
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. ЕМУП «Спецавтобаза» с начала текущего года ликвидировало 175 свалок. Об этом на ...22.07.2019 Прокуратура выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан со стороны ЕМУП «Спецавтобаза»
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Прокуратура выявила существенные нарушения при рассмотрении обращений граждан ...