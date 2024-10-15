Неправильная утилизация шин представляет угрозу для экологии Екатеринбурга

Неправильная утилизация шин представляет угрозу для экологии Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».



«Проблема с неправильной утилизацией шин, несомненно, есть: каждую весну и осень, во время сезонной смены резины автомобилей, на контейнерных площадках растет количество выброшенных автопокрышек. Например, с начала этого года в «Спецавтобазу» поступило более 500 обращений на шины, выброшенные к мусорным бакам. Но автомобильные шины относятся к четвертому классу опасности отходов, поэтому их нельзя выбрасывать вместе с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — отметил пресс-секретарь организации Александр Александров.



По его словам, при неправильной утилизации старые автомобильные покрышки причиняют большой ущерб окружающей среде. Во время контакта с водой из них вымываются токсичные органические соединения. Отмечается, что при естественных условиях выброшенная шина разлагается сотни лет. Для горожан, которые выкидывают покрышки, предусмотрен штраф до 4 тыс. руб., и до 400 тыс. — для предприятий.