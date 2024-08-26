Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2024. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников победил в номинации «Меценат ...16.07.2024 В Магнитогорске открылась третья очередь городского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 16.07.2024. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие третьей очереди ...21.03.2024 В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...07.09.2023 На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров
УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...