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Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»

УрБК, Магнитогорск, 17.10.2024. Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс», учрежденной газетой «Ведомости». Проект был инициирован председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, сообщает пресс-служба предприятия.

Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Притяжение» — беспрецедентный для России по масштабам городской курорт, предполагающий освоение единого пространства площадью 400 га, и нацелен на повышение качества жизни людей и развитию внутреннего туризма. Для этого в рамках курорта создается городская среда принципиально нового уровня с точки зрения разнообразия возможностей для семейного отдыха и развлечений. Мы видим, что наши усилия находят живой отклик — только в 2023 году территорию курорта посетили более 2,3 млн человек», — отметил В. Рашников.

Он также добавил, что на данный момент в рамках трех завершенных очередей освоено более 200 га. На них расположены универсальная спортивная зона, роллер-парк, детские площадки с аттракционами, пешеходный бульвар, обзорный холм со всесезонными трассами для горных лыж, 40 км дорожек и трасс для различных видов спорта, озеро с каскадными водопадами и видовым мостом, мультимедийная мастерская, точки питания, кадровый центр.

Отметим, что визитной карточкой «Притяжения» стал самый масштабный в России светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», его площадь — 3500 кв. м. Сейчас на территории курорта активно идет строительство крытого детского центра, в перспективе: создание термального комплекса, хоккейной академии, многофункционального медицинского центра, гостиничного комплекса и жилого квартала.
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