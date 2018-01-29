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Вчера, 17:50

В Минобрнауки РФ предложили с 2025 года отменить выдачу образовательных кредитов для студентов-юристов и экономистов

УрБК, Москва, 16.10.2024. В Минобрнауки РФ предложили с 2025 года отменить выдачу образовательных кредитов для студентов, осваивающих образовательные программы по специальностям: юриспруденция, экономика и управление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

«У поступающих нет большого интереса к образовательному кредиту, но ведь у нас заложен образовательный кредит под беспрецедентные условия. Мы его даём сегодня на все без исключения специальности и направления, что, на мой взгляд, неправильно. Мы будем предлагать со следующего года на две укрупнённые группы специальностей — на экономику и управление и на юриспруденцию — не давать образовательный кредит», — отметил В. Фальков, добавив, что в более рационально будет давать учебные займы для студентов медицинских, технических, естественно-научных и педагогических специальностей. К такому решению привел переизбыток специалистов экономического и юридического профиля.

Министр подчеркнул, что начиная с 2020 года в российских университетах растет количество бюджетных мест. Так, 69,5% выпускников 1 классов могут получить высшее образование за счет государства.
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