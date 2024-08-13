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Уральские IT-компании за год увеличили выручку на треть благодаря комплексной поддержке в рамках программы «Региональные чемпионы»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральские IT-компании за год увеличили выручку на треть. Это стало возможным благодаря комплексной поддержке компаний в рамках программы «Региональные чемпионы» федерального проекта «Национальные чемпионы», которую правительство Свердловской области реализует по соглашению с Минэкономразвития России, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что предприятия, которые прошли отбор, попадают на сопровождение в агентство по привлечению инвестиций. Там для них подбираются оптимальные меры поддержки, способствующие развитию.

«Как итог, только в 2023 году суммарная выручка участников проекта выросла на 31% по сравнению с предыдущим годом», — отметил В.Третьяков.

Он также сообщил, что сейчас в программе участвуют 15 компаний. Одной из первых отбор в проект прошла компания iRidi, которую называют уральским «Гуглом». Цифровые платформы для «умных домов» нашли признание в 127 странах мира. В Свердловской области системы Iridi установлены в медицинских центрах и на стадионах.

Еще один участник программы — разработчик программного обеспечения «Дата-Центр-Автоматика». Компания оцифровывает заводы и их производственные процессы. Один из знаковых проектов предприятия — система «Барс», с помощью которой проверяется качество напечатанных купюр. Разработанная технология была передана Госзнаку.

Руководитель GR-направления «Дата-Центр-Автоматики» Владимир Алексейцев рассказал, что сейчас флагманский продукт компании — платформа Data-Track для непрерывного анализа производственных данных в режиме реального времени.

«При поддержке Агентства мы приняли участие в акселераторе «Спринт» от Фонда развития интернет-инициатив и Минцифры России. Благодаря ему мы получили контракты на 240 млн руб», — рассказал В.Алексейцев.

Среди участников программы «Региональные чемпионы» есть и производственные предприятия. Так, завод интерактивного оборудования Liga Group производит терминалы самообслуживания и электронные табло для остановочных комплексов.

Генеральный директор «Liga group» Алексей Лежнин сообщил, что при поддержке программы и ее экспертов предприятие увеличило выпуск продукции в 2,5 раза.

Напомним, принять участие в программе «Региональные чемпионы» могли компании, выпустившие за последние три года новый продукт или разработку, с выручкой не менее 30 млн руб. и ростом выручки на 15% в год.
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