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Жителям Краснолесья представили обновленную концепцию благоустройства парка от ученых Ботанического сада УрО РАН

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Жителям Екатеринбурга представили обновленную концепцию благоустройства парка в 7 квартале Академического района. Проект создан учеными Ботанического сада УрО РАН на основе предложений жителей района, собранных летом 2024 года. Новая концепция учитывает большую часть конструктивных пожеланий, высказанных в ходе многочисленных опросов и обсуждений, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Жителям Краснолесья представили обновленную концепцию благоустройства парка от ученых Ботанического сада УрО РАН
Материалы из концепции развития парка

В проекте, разработанном специалистами, подробно представлены все основные направления работ, которые предстоит провести в парке в ходе его реновации. Так, указано, что на его территории будет создано более 5 км дорожек для различных видов активностей — от прогулок с собаками до занятий спортом, с покрытиями, удобными для занятий. Также в парке появится около 200 фонарей и других осветительных приборов, урны, скамейки, 12 качелей на детских площадках, предназначенных для ребят разных возрастов.

Кроме того, авторы проекта предусмотрели создание различных арт-объектов, установку столов для игры в шахматы и обычных столов под навесами, столов для игры в теннис, детских горок, песочниц, тренажеров для детей с ограниченными возможностями. В парке появится площадка для занятий с собаками с различными снарядами, а также специальные урны для сбора биологических отходов.

Особо стоит отметить, что на территории зеленой зоны появится образовательный огород, где ученики близлежащих школ во время уроков смогут знакомиться с флорой Среднего Урала. Помимо этого, на территории парка будут максимально сохранены растения и зеленые зоны, где произрастают эндемики региона.

Как отмечают авторы проекта, 17 октября в 18.00 в Соседском центре «Art. Город Парк» ученые Ботанического сада УрО РАН ответят на вопросы горожан о будущем парка. Кроме того, проект представлен в специально созданном Telegram-канале проекта, где все желающие могут оставить свои предложения и замечания к презентации. Сбор предложений и замечаний по обновленной концепции продлится до 15 ноября.
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