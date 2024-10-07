Жителям Краснолесья представили обновленную концепцию благоустройства парка от ученых Ботанического сада УрО РАН

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию ...27.09.2024 Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на ...04.07.2024 В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская ...17.06.2024 Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В прошедший четверг, 13 июня, состоялось очередное очное обсуждение проекта создания ...29.05.2024 В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...