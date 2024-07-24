Компания «Олипс» получила разрешение на строительство жилых микрорайонов на месте рынка «Новомосковский»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга по улицам Татищева, Плотников, Фролова возведут ...06.09.2022 Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском районе Старая Сортировка
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов в ...19.02.2015 Петербургская сеть «Максидом» не отказалась от открытия гипермаркета в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2015. Российская сеть строительных магазинов «Максидом», несмотря на тяжелую экономическую ...17.05.2011 На месте Черкизона может появиться спортвуз
Министерство спорта и туризма РФ намерено построить на месте бывшего Черкизовского рынка здание спортивного вуза. О ...28.01.2011 Общество «Малышева 73» подтвердило наличие планов по строительству на месте нынешней автопарковки на улице 8 Марта пятой очереди ТРЦ «Гринвич»
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Общество «Малышева 73» подтвердило намерение возвести очередную очередь ТРЦ «Гринвич» ...