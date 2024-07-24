УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:00

Компания «Олипс» получила разрешение на строительство жилых микрорайонов на месте рынка «Новомосковский»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Екатеринбургский девелопер «Олипс» получил разрешение на строительство жилья на месте рынка «Номовосковский», который находится на выезде из Екатеринбурга по Московскому тракту, между дорогой и берегом Верх-Исетского пруда. Об этом сообщается на сайте управления госохраны региона.

Как пишет «КоммерсантУрал», на месте рынка планируется возвести жилые комплексы «ВИЗ-1» и «ВИЗ-2».

Строительные работы предполагается вести на участке земли 7,36 га, из которых 5,18 га приходится собственно на рынок, и еще 2,18 га — на прилегающие земельные участки, также находящиеся в собственности девелопера.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.07.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурге построят два детских сада и семь школ

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга по улицам Татищева, Плотников, Фролова возведут ...

06.09.2022 Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском районе Старая Сортировка

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов в ...

19.02.2015 Петербургская сеть «Максидом» не отказалась от открытия гипермаркета в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2015. Российская сеть строительных магазинов «Максидом», несмотря на тяжелую экономическую ...

17.05.2011 На месте Черкизона может появиться спортвуз

Министерство спорта и туризма РФ намерено построить на месте бывшего Черкизовского рынка здание спортивного вуза. О ...

28.01.2011 Общество «Малышева 73» подтвердило наличие планов по строительству на месте нынешней автопарковки на улице 8 Марта пятой очереди ТРЦ «Гринвич»

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Общество «Малышева 73» подтвердило намерение возвести очередную очередь ТРЦ «Гринвич» ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (341)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18