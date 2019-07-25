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Спрос на ипотечные кредиты в октябре снизился на 40%

УрБК, Москва, 15.10.2024. За первую неделю октября в России было выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 64 млрд руб. Такие данные публикует корпорация «ДОМ.РФ». Это значительно меньше, чем месяц назад, когда выдавалось порядка 25 тыс. кредитов более чем на 90 млрд руб. В первом полугодии 2024 года этот показатель был выше еще примерно на 20%.

«Выдача упала в условиях высоких ставок, но не так значительно, как ожидалось ранее, благодаря высокому росту доходов населения и распространению ипотечных программ от застройщиков», — отмечается в обзоре ДОМ.РФ. Там также указывается, что в сентябре выдачи были примерно на уровне августа, но более чем на 20% ниже, чем в первом полугодии.

«В условиях роста доходов населения, даже несмотря на запретительные ставки, популярными остаются кредиты на небольшие суммы. Они берутся на улучшение жилищных условий в основном при продаже старой квартиры», — приводит «Коммерсантъ» слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.
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