Спрос на ипотечные кредиты в октябре снизился на 40%

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В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии ...

В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

УрБК, Москва, 25.07.2019. В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета ...

Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий

За 10 месяцев 2018 года банки предоставили жителям Уральского региона 220,3 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,5 раза ...

Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. За 10 месяцев 2018 года банки предоставили жителям Уральского региона 220,3 тыс. ...

В первом полугодии 2015 года банки сократили выдачу ипотечных кредитов на 40%

УрБК, Москва, 10.08.2015. Российские банки в первом полугодии 2015 года выдали 280,5 тыс. ипотечных кредитов на общую ...