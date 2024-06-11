Госдолг субъектов Российской Федерации уменьшился с начала года на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. На 10 российских регионов приходится более половины суммарного объема расходов на ...09.11.2017 Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей
Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом ...09.11.2017 Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей
УрБК, Москва, 09.11.2017. Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении ...16.10.2013 В Свердловской области задолженность по зарплате превысила 5 млн рублей
УрБК, Москва, 16.10.2013. Суммарная задолженность по заработной плате в РФ по состоянию на 1 октября составила 3 млрд ...30.01.2009 Сумма просроченной задолженности из-за отсутствия собственных средств предприятий в РФ на 1 января 2009 г. составила 4,4 млрд. руб.
УрБК, Москва, 30.01.2009. Сумма просроченной задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из ...