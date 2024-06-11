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Сегодня, 09:42

Госдолг субъектов Российской Федерации уменьшился с начала года на 3,4%

УрБК, Москва, 15.10.2024. Госдолг субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2024 года составил 3 110,9 млрд руб. Он уменьшился по сравнению с началом года на 109,8 млрд руб., или на 3,4%, за счет снижения задолженности по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам, пишет ТАСС со ссылкой на заключение счетной палаты.

Там также говорится, что увеличение госдолга произошло в 30 субъектах Российской Федерации.

Отмечается, что на текущий момент сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации и муниципалитетам.
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