Госдолг субъектов Российской Федерации уменьшился с начала года на 3,4%

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УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. На 10 российских регионов приходится более половины суммарного объема расходов на ...

Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей

Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом ...

Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.11.2017. Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении ...

В Свердловской области задолженность по зарплате превысила 5 млн рублей

УрБК, Москва, 16.10.2013. Суммарная задолженность по заработной плате в РФ по состоянию на 1 октября составила 3 млрд ...

Сумма просроченной задолженности из-за отсутствия собственных средств предприятий в РФ на 1 января 2009 г. составила 4,4 млрд. руб.

УрБК, Москва, 30.01.2009. Сумма просроченной задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из ...