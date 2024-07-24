Госдуме рекомендовано принять законопроект об установлении МРОТ с начала 2025 года в размере 22 тыс. 440 рублей

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении минимального размера ...24.07.2024 Размер МРОТ с 2025 года может увеличиться до 22 тыс. 440 рублей
УрБК, Москва, 24.07.2024. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении ...07.12.2022 Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля
Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается повысить минимальный размер ...07.12.2022 Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля
УрБК, Москва, 07.12.2022. Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается ...07.02.2018 Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
УрБК, Москва, 07.02.2018. Госдума РФ сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении минимального размера ...