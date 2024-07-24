Госдуме рекомендовано принять законопроект об установлении МРОТ с начала 2025 года в размере 22 тыс. 440 рублей

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Размер МРОТ с 2025 года может увеличиться до 22 тыс. 440 рублей

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении минимального размера ...

Размер МРОТ с 2025 года может увеличиться до 22 тыс. 440 рублей

УрБК, Москва, 24.07.2024. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложило законопроект об увеличении ...

Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля

Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается повысить минимальный размер ...

Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 07.12.2022. Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается ...

Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

УрБК, Москва, 07.02.2018. Госдума РФ сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении минимального размера ...