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Госдуме рекомендовано принять законопроект об установлении МРОТ с начала 2025 года в размере 22 тыс. 440 рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал депутатам нижней палаты российского парламента принять законопроект об установлении МРОТ с начала 2025 года в размере 22 тыс. 440 руб. Об этом пишет РИА «Новости».

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — говорится в документе.

Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%, а сама она за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 тыс. 751 рубль. В пояснительной записке также сказано, что воплощение законопроекта позволит повысить заработную плату около 4,2 млн россиян.
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