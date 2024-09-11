ММК направит на внедрение современных технологий в производстве в 2024 году 800 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 14.10.2024. Группа ПАО «ММК» направит на внедрение современных технологий в производстве в 2024 году 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



В текущем году экономический эффект от применения новых технологических решений в ММК составит 1,9 млрд руб. Руководители холдинга рассматривают цифровизацию производства как один из основных способов повышения эффективности бизнеса.



Для улучшения ключевых показателей в компании приняли стратегию цифровизации. Она предусматривает большой охват важнейших бизнес-направлений. В число ее инструментов входит роботизация производства, внедрение искусственного интеллекта, больших данных, промышленного интернета вещей, VR.



«Стратегия цифровизации ММК носит практический характер, документ основан на комплексной оценке потребностей бизнеса и клиентов, мы отталкивались от потенциальных эффектов её реализации. На внедрение современных технологий в 2024 году компания направит в общей сложности 800 млн руб., а итоговой экономический эффект ожидается в размере 1,9 млрд руб.», — пояснил генеральный директор ММК Павел Шиляев.