ММК направит на внедрение современных технологий в производстве в 2024 году 800 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 11.09.2024. По итогам I полугодия 2024 года Группа ПАО «ММК» заработала 2 млрд руб. дополнительной ...20.05.2024 Экономический эффект от внедрения роботизации на ММК составил 660 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 20.05.2024. Совокупный экономический эффект от роботизации производственных процессов на ...02.06.2021 ММК планирует заработать 6,3 млрд рублей за счет внедрения цифровых технологий
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2021. Реализация стратегии цифровизации принесет ПАО «Магнитогорский металлургический ...25.11.2020 ММК получил награду за разработку и реализацию стратегической инициативы «Индустрия 4.0»
УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Приоритет — ...18.10.2017 ММК откроет в «Сколково» исследовательский центр
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Фонд развития центра разработки ...