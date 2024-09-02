ПНТЗ повысил эффективность системы обучения и оценки компетенций персонала с помощью VR-тренажера

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), повысил эффективность системы обучения и оценки персонала благодаря VR-тренажеру. Новое оборудование используется для отработки и подтверждения профессиональных навыков вальцовщиками трубоволочильных цехов в рамках реализации проекта-стартапа корпоративного акселератора ТМК, сообщает пресс-служба предприятия.Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров сообщил, что российские разработчики при участии Научно-технического центра ТМК, специалистов по охране труда, развитию и привлечению персонала и вальцовщиков ПНТЗ создали точную виртуальную 3D-копию производственного участка холодной прокатки труб (ХПТ).«На ПНТЗ трудятся более 90 вальцовщиков стана ХПТ и их подручных, все они будут проходить аттестацию и подготовку на VR-тренажере. С помощью VR-очков и контроллера сотрудник в виртуальном пространстве должен изготовить трубы заданных размеров на стане ХПТ, соблюдая последовательность действий и правила охраны труда и промышленной безопасности. Программа включает три режима: обучение, тестирование и экзамен. На прохождение каждого этапа отводится 40 минут», — рассказал В. Топоров, добавив, что в перспективе рассматривается возможность разработки сценария для VR-обучения по другим востребованным рабочим специальностям.Он также напомнил, что 2023 году в рамках акселератора ТМК на Волжском трубном заводе, входящем в ТМК, в процесс обучения и аттестации ввели VR-тренажер для дефектоскопистов, которые работают на установке автоматизированного ультразвукового контроля.