ПНТЗ повысил эффективность системы обучения и оценки компетенций персонала с помощью VR-тренажера

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...26.03.2024 На ПНТЗ создали и внедрили технологию для более эффективного производства бурильных замков из труб-полуфабрикатов
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической ...26.02.2024 ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...13.01.2023 ПНТЗ расширил продуктовую линейку благодаря модернизации оборудования термообработки
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...