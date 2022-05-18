ПНТЗ расширил продуктовую линейку благодаря модернизации оборудования термообработки

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) обновил оборудование для термообработки продукции. В одном из трубоволочильных цехов начала использоваться новая газовая роликовая печь. Модернизация дала возможность дополнить сортамент продукции и повысить экономическую эффективность, сообщает пресс-служба предприятия.
Новая печь нужна для обработки труб общего назначения и специализированных — шарикоподшипниковых и котельных труб, штанговых глубинных насосов и труб повышенной точности. Аппарат может выдерживать трубы из углеродистых и низколегированных марок сталей в защитной атмосфере при температуре от 500 до 980 градусов для достижения необходимых механических характеристик.
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»
Обработка дает возможность обеспечить необходимые свойства труб, улучшить товарный вид продукции, сэкономить энергоресурсы и расходные материалы, уменьшить количество технологических операций.
«ПНТЗ системно обновляет действующие производственные мощности для повышения эффективности производства. Благодаря новой печи предприятие расширит спектр продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечит растущую потребность заказчиков в новых видах труб. Инвестиции в модернизацию производства — это также составная часть политики предприятия в области устойчивого развития, поскольку новое оборудование соответствует современным экологическим требованиям и позволяет создать более комфортные условия труда для работников, в частности, за счет автоматизации процессов и снижения объемов ручного труда», — прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Обновление оборудования проходит в рамках масштабного проекта, который реализуется на предприятии с 2021 года. Ранее на ПНТЗ обновили роликовую печь, а также ввели в эксплуатацию печь для производства труб длиной до 23 метров.
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